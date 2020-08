Na portoroški plaži ugriznila redarja

V petek zvečer so imeli portoroški redarji na plaži opravka z devetindvajsetletnico, ki je po portoroški plaži sprehajala psa brez povodca. Ko sta jo opozorila, da tega ne more storiti, je enega izmed njiju brcnila in ugriznila. Tudi po prihodu policistov se ni umirila in jih je začela zmerjati. Poleg tega jim tudi ni nudila osebnih podatkov. Policisti so ji odredili pridržanje. Gre za 29-letno žensko iz Slovenj Gradca. Zasegli so ji en gram posušenih rastlinskih delcev, sumijo, da gre za konopljo, ki so bili poslani na ekspertizo. Sledi ji kazenska ovadba za več kaznivih dejanj. Odrejen je bil strokovni pregled na alkohol, mamila in zdravila. Policisti so jih poleg tega izdali plačilni nalog za več kršitev.