Policija prestregla tatove v Rojanu

V noči na 4. april je policija aretirala 27-letnega in 20-letnega egiptovska državljana in prijavila na prostosti mladoletnega 17-letnega egiptovskega državljana zaradi kaznivih dejanj grožnje in tatvine.

Policijska patrulja je namreč na podlagi prošnje za posredovanje zaradi vloma v stanovanje prestregla tri mladeniče, ki so po sprožitvi protivlomnega alarma bežali z vrta hiše v Rojanu. Še pred tem pa so oškodovancu grozili z nožema, da jim ne bi sledil.

Policija je po pogovoru z lastnico ugotovila, da so tatovi vlomili v hišo po stranskih vratih. Polnoletna storilca so odvedli v zapor, mladoletnega pa so ovadili.