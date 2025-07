Na posameznih avtocestnih odsekih zastoji

Na posameznih odsekih primorske avtoceste nastajajo zastoji. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč.

Na primorski avtocesti je v smeri Ljubljane močno povečan promet in nastajajo zastoji. Potovalni čas od Kopra do Ljubljane je znašal ob 16.15 eno uro in 55 minut. Zastoji nastajajo tudi pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji.

Dolenjska avtocesta med Bičem in Trebnjim, ki so jo zaradi prometne nesreče zaprli v obe smeri nekaj pred 11.30, pa je znova odprta, poroča prometnoinformacijski center.

Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas v predoru Trojane proti Mariboru. Nastal je zastoj, zamuda pa znaša 20 do 25 minut.

Čeprav so na odseku dolenjske avtoceste med Bičem in Trebnjim odstranili posledice prometne nesreče in promet spet poteka po dveh pasovih proti Ljubljani in Novemu mestu, pa zastoji ostajajo v obe smeri.

Na štajerski avtocesti zaradi del nastajajo zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Prav tako poročajo o zastojih na cestah Lesce-Bled, Logatec-Vrhnika, Pivka-Postojna in skozi Postojno.

Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Podnanosom in Vipavo proti Italiji. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Razdrto-Vipava.