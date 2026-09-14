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Kronika

Na poti petih špic mlado pohodnico po padcu zajela panika

Gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so sinoči posredovali na stezi št. 518 na nadmorski višini 1100 metrov

Spletno uredništvo |
Trbiž |
14. sep. 2026 | 11:22
    Na poti petih špic mlado pohodnico po padcu zajela panika
    Prizor reševanja (CNSAS FVG)
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Gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so včeraj ob 19. uri posredovali na poti petih špic na Trbiškem, kjer je 18-letna pohodnica iz Gumina na nadmorski višini 1100 metrov verjetno zardi utrujenosti zdrsnila in padla ter obtičala na nevarnem območju. Po padcu jo je zajela panika. Oče, ki je bil z njo, je poklical na pomoč na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Gorski reševalci, ki so ju dosegli peš, so oba pohodnika zavarovali. S helikopterja se je nato spustil reševalec, ki je privezal dekle. Z vitlom so jo potegnili v helikopter in jo prepeljali v bazni tabor. Ostali reševalci so se peš spustili v dolino z očetom. Med reševanjem sta se zvrstila dva helikopterja, prvi za dnevno in drugi za nočno reševanje. Reševalna akcija se je uspešno zaključila okrog 21.30.

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