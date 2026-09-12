Milijon evrov za božične kulturne dogodke

»Za spodbujanje kulturnih programov na deželnem ozemlju, povezanih z božičnimi prazniki, namenjamo milijon evrov, hvala kateremu bodo občine lahko prejele nevpovratna sredstva za kritje do 80 % upravičenih stroškov,« je po seji deželne vlade FJK, kjer so sprejeli sklep o financiranju prazničnih dogodkov, napovedal Mario Anzil, ki je v deželni vladi pristojen za kulturo. »Želimo ustvariti pogoje za kakovostno ponudbo, ki bo sposobna ustvariti priložnosti za srečevanje in sodelovanje ter hkrati spodbuditi delo kulturnih delavcev.«

Na razpis se bodo od 16. septembra do 30. oktobra na portalu IstanzeOnLine lahko prijavile občine, na razpolago je, kot rečeno milijon evrov, sredstva pa bi lahko v prihodnosti še povečali. Upravičeni projekti vključujejo glasbene, plesne, folkorne in zgodovinske uprizoritve, filmske dogodke, razstave upodobitvene in vizualne umetnosti, fotografije in multimedijskih disciplin. Do sredstev ne bodo upravičeni projekti, ki bi predvidevali izključno praznično razsvetljavo, okraske ali instalacije, ki niso povezane s kulturnimi dogodki.

Dogodki, ki bodo deležni sofinanciranja, morajo biti izpeljani med 25. novembrom 2026 in 30. januarjem 2027. Več informacij o razpisu za sofinanciranje je na voljo na spletni strani Dežele FJK.