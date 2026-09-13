V gorah reševali več oseb v težavah

Pripadniki gorske reševalne službe Furlanije - Julijske krajine (CNSAS) so bili včeraj dejavni na Pordenonskem in v Kanalski dolini, kjer so priskočili na pomoč poškodovanim pohodnikom in kolesarjem. Najprej so okoli 12.30 z rešilnim avtomobilom prišli do gozdne poti med krajema Mezzomonte in Budoia na Pordenonskem, kjer je 76-letni francoski pohodnici zdrsnilo in si je močno zvila gleženj. Le-tega so imobilizirali in obvezali ter ponesrečenko odpeljali z rešilcem.

Vedno na Pordenonskem so med 14. in 15. uro reševalci in gasilci iz Maniaga nudili pomoč 60-letnemu domačemu pohodniku, ki si je poškodoval gleženj na višini približno 1300 metrov na poti, ki vodi do gore Raut. Moškega so naložili na helikopter, s katerim so ga prepeljali do rešilnega avtomobila, ki ga je potem prepeljal v bolnišnico v Pordenon.

Ob 16.15 pa so reševalci iz Rajbla pomagali 25-letni kolesarki iz kraja Motta di Livenza, ki je pri padcu s kolesa v kolesarskem parku na Trbižu utrpela udarce v kolk in nogo. Dekle so dali na nosila, helikopter pa jo je prepeljal v bolnišnico.

Približno sočasno so reševalci skupaj s finančnimi policisti pomagali trem otrokom, ki so se skupaj s starši mudili na Viški planini, kjer so jih popikale žuželke, domnevno ose. Prispel je tudi helikopter in z njim zdravnik, ki je otrokom nudil prvo oskrbo, nakar so se domov odpeljali s starši.