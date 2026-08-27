Rekorden odbojkarski set, 64:66

Na pripravljalnem turnirju FIPAV Cup Men Elite, na katerem se nekatere evropske reprezentance pripravljajo na bližajoče se evropsko prvenstvo (to bo potekalo od 9. do 26. septembra), sta Italija in Nemčija poskrbeli za nov svetovni rekord. Prvi niz med tema dvema reprezentancama se je končal šele pri izidu 64:66 za Nemčijo in je trajal kar uro in 29 minut.

S to predstavo sta reprezentanci kar močno popravili prejšnji rekord, ki sta ga 28. junija dosegli Poljska in Argentina na tekmi lige narodov, ko se je niz končal pri 50:48.

Kljub izgubljenemu prvemu nizu je na koncu tekmo osvojila Italija, a šele po tie-breaku. Italijani so bili boljši s 3:2 (64:66, 25:22, 23:25, 25:22, 15:12). Tekma pa se je končala po 3 urah in 29 minutah igre.