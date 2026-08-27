Umrl vojni zločinec Ratko Mladić

V zaporu v nizozemskem Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je danes v 85. letu starosti umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srbske Ratko Mladić. Novico so sporočili srbski mediji.

Haaško sodišče je leta 2017 razsodilo, da je Mladić odgovoren za številne vojne zločine, tudi za genocid v Srebrenici, kjer je bilo julija leta 1995 v nekaj dneh ubitih več kot 8000 muslimanskih moških in dečkov. Šlo je za najhujši poboj v Evropi po letu 1945. Leta 2021 je bila obsodba na dosmrtno zaporno kazen pravnomočno potrjena.

Mladićevo zdravstveno stanje se je poslabšalo že pred časom, srbski predsednik Aleksandar Vučić je nato pozval k njegovi vrnitvi v domovino, da bi umrl v miru, čemur so, poleg drugih, odločno nasprotovali svojci žrtev.