Popust na dizel bo v Italiji trajal še deset dni

Italijanska vlada je na včerajšnji ekspresni seji, ki je trajala le četrt ure, pričakovano podaljšala znižanje trošarin na dizelsko gorivo, in sicer do 5. septembra. Cilj ukrepa, ki bo državno blagajno stal približno 130 milijonov evrov, je omejiti posledice visokih cen nafte za gospodinjstva in gospodarstvo. Za bencin podobne olajšave niso predvidene.

Včeraj potrjena uredba z zakonsko močjo dejansko podaljšuje podoben ukrep, ki je stopil v veljavo v torek in se je iztekel včeraj. Predhodno dvodnevno podaljšanje za 25. in 26. avgust je bilo financirano z 20,8 milijona evrov dodatnih prihodkov od DDV, ki jih je država julija ustvarila zaradi višjih cen nafte.

Trošarina je zdaj z rednih 672,90 evra za tisoč litrov znižana na 532,90 evra, kar pomeni 14 centov manj davka na liter goriva. Zaradi ustrezno nižjega DDV je končni učinek na maloprodajno ceno približno 17 centov na liter.

Kljub državnemu posegu ostajajo cene na italijanskih bencinskih servisih visoke. Po podatkih ministrstva za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo je včeraj liter bencina na običajnem cestnem omrežju v povprečju stal 2,017 evra, liter dizla pa 2,137 evra. Na avtocestah sta bili povprečni ceni še višji, in sicer 2,092 evra za bencin in 2,208 evra za dizel.

Težko breme za javne finance

Včerajšnja uredba je nadaljevanje vrste intervencij, ki jih je Rim uvedel po močnem skoku cen energentov zaradi krize na Bližnjem vzhodu. Marca je vlada najprej za 20 dni znižala cene bencina in dizla za približno 25 centov na liter, nato pa je pomoč večkrat podaljšala, a tudi postopoma zmanjšala. Junija je popust za obe gorivi znašal približno šest centov z vključenim DDV, konec julija pa se je vlada osredotočila samo še na dizel.

Prav zaporedna podaljševanja pa postajajo vse večje breme za javne finance. Italijanski mediji ocenjujejo, da so ukrepi za znižanje trošarin v zadnjih šestih mesecih državo stali okoli dve milijardi evrov, obenem pa opozarjajo, da je začasno pomoč težko ukiniti, dokler ostajajo cene na črpalkah visoke. Politične posledice tovrstne odločitve bi bile namreč za vlado prehude. V Palači Chigi zato za september napovedujejo bolj ciljno usmerjene ukrepe, namenjene predvsem gospodinjstvom z nižjimi dohodki in poklicnim skupinam, ki jih visoki stroški goriva najbolj prizadenejo.