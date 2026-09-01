Na prvi dan pozivi k medsebojnemu spoštovanju

Učenci in dijaki v Sloveniji so se po poletnih počitnicah danes vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji pa tudi številni politiki zaželeli predvsem uspešno šolsko leto, slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19.000 prvošolcev in 26.000 dijakov prvih letnikov.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino je v novo šolsko leto vstopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 v prvi razred.Nekateri prvošolci, ki so jih na njihov prvi šolski dan v šolo pospremili starši, so danes že preizkusili nove šolske torbe, nekateri pa so te danes pustili še doma, saj je bil dan namenjen predvsem spoznavnemu srečanju. Razveselili so se rumenih rutic, letos pa so dobili tudi izvod ustave. Ponekod so jim ob sprejemu pripravili tudi predstave. Nekateri starši prvošolcev priznavajo, da je bilo pred današnjim dnem nekaj nervoze, a verjamejo, da bo vse v redu. Nekateri prvošolci nimajo jasnih pričakovanj, medtem pa nekateri vendarle vedo, da bo v šoli zelo drugače kot v vrtcu, ker bo treba delati domače naloge, sedeti in poslušati učiteljico. Medtem so se mnogi razveselili predvsem sošolcev.

Tudi na srednjih šolah so novo šolsko leto nekateri pričakali z veseljem, saj so znova videli sošolce, drugi s strahom, kaj bo prineslo. Polni pričakovanj so predvsem dijaki prvih letnikov in četrtošolci, ki jih ob koncu leta čaka matura. Novince, ki jih je med okoli 88.000 dijaki letos približno 26.000, so na srednjih šolah sprejeli na različne načine. Na Srednji šoli Vena Pilona v Ajdovščini so jim denimo pripravili sprejem in naloge, ki jih morajo opraviti do krsta prihodnji teden. Medtem pa je na ulicah več slovenskih krajev opaziti močno popisane in s spreji poškropljene dijake. Na več srednjih šolah je na prvi šolski dan kot del fazaniranja namreč precej razširjeno popisovanje prvošolcev, pri čemer dijaki uporabljajo denimo alkoholne in druge flomastre, kemične svinčnike, spreje in ličila.

Šolarje po državi so ob prvem dnevu obiskali tudi številni politiki in jim zaželeli uspešno šolsko leto. Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je obiskala prvošolce Osnovne šole Josipa Plemlja Bled, je v poslanici ob prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto, polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov. Ob tem je poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja.Šolski minister Borut Rončević je obiskal Osnovno šola Loka v Črnomlju, kjer je učencem zaželel, naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Učiteljem je dejal, da njihov poklic zelo ceni in je pomemben, saj oblikujejo generacije, ki bodo v prihodnosti zasedale delovna mesta v vseh poklicih, ki jih potrebujemo. Starše pa je pozval, naj se s svojimi šolarji veliko ukvarjajo, nekoliko hudomušno je pripomnil, naj v šole ne hodijo z odvetniki.Predsednik vlade Janez Janša pa je v poslanici ob prvem šolskem dnevu učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo pa tudi zaupanjem, da bo vse dobro. Zaželel jim je, naj bodo pogumni ter vztrajajo, ko se jim bo zdelo, da je težko in da ne zmorejo. Šola po njegovih besedah ne daje samo znanja. V njej se učimo tudi živeti drug z drugim ter spoštovati drug drugega in tisto, kar nam je skupno, je dodal.