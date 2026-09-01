Četrtni redarji spet v parkih in na trgih

S septembrom se na mestne ulice vračajo lokalni policisti. Projekt Varne mestne četrti (Rioni sicuri) stopa v jesensko fazo, ki ponovno vzpostavlja nadzor nad območji v periferiji in izkazovanje bližine občanom. Odbornica Caterina de Gavardo, ki je v mestni vladi pristojna za varnost in lokalno policijo, je danes začetek novega poglavja uspešne zgodbe predstavila kar na Trgu De Gasperi, kjer je popoldne projekt tudi stekel.

Od maja 2025, kar je občina zagnala projekt, so lokalni policisti oz. četrtni redarji kar 93 krat v sklopu slednjega stopili med ljudi. »Ustavili so se na 27 različnih območjih, prišli v stik s 520 osebami in zbrali kar 174 opozoril,« je dejavnost uokvirila odbornica. Začeli so danes na Trgu de Gasperi in nadaljevali na Trgu Gioberti, v petek pa bodo pri sv. Andreju. Podobno bo tudi prihodnji teden, nato pa pridejo na vrsto Šentjakobski trg, Trg Tra i rivi v Rojanu, Trg Hortis, Trg Vittorio Veneto, Valmaura, Naselje sv. Sergija, Barkovlje in Opčine. Med parki in vrtovi so še parki pri vili Revoltella, vili Engelmann, na Trgu Rosmini ter v Ulici Orlandini pri Pončani.

»Ob torkih bodo v popoldanskih urah s kombijem obiskali dve postojanki v dveh različnih rajonih - prvo med 14. in 15.30, drugo med 16. in 17.30. Ob petkih pa bodo med 15. in 17. uro v enem od mestnih vrtov oz. parkov - prvo uro bodo ustavljeni na eni točki, drugo uro pa se bodo sprehajali po območju,« je povedala odbornica.

Bližina lokalnih policistov vliva občutek varnosti in hkrati omogoča z njimi bolj direkten stik, so ugotavljali četrtni redarji, saj jih marsikdo lažje nagovori, kakor da bi stopil so postaje. »Približajo se, vprašajo, na koga naj se obrnejo, da bi rešili določeno sitnost, koga naj opozorijo o nadlogah, komu lahko zabeležijo neprimerno dogajanje,« je naštel namestnik poveljnika lokalne policije Paolo Jerman.