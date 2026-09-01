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Politika

Zahtevajo pojasnila o Bocellijevem koncertu

Opozicijske stranke v deželnem svetu FJK so opozorile na domnevno netransparentnost pri zaupanju javnega naročila za organizacijo majskega koncerta v Guminu

Jaruška Majovski |
Gumin |
1. sep. 2026 | 11:33
    Zahtevajo pojasnila o Bocellijevem koncertu
    epa12899701 Italian singer Andrea Bocelli performs during a concert at Mexico City( Ansa )
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Opozicijske stranke v deželnem svetu FJK so se včeraj vnovič oglasile z zahtevo po pojasnilih v zvezi s koncertom Andree Bocellija v Guminu ob 50-letnici potresa v Furlaniji. Dnevnik La Verità, ki velja za desnosredinsko usmerjenega, je namreč poročal o domnevni netransparentnosti pri zaupanju javnega naročila za organizacijo koncerta podjetju, ki ga vodi oseba, ki je pri nekem drugem podjetju poslovni partner sina Riccarda Riccardija, člana deželne vade FJK, pristojnega za zdravstvo in civilno zaščito.S podobnimi zahtevami o pojasnilih so se v deželnem svetu oglasili že večkrat, le da so doslej problematizirali dejstvo, da je bilo dobre tri milijone evrov vredno javno naročilo podjetju s posrednimi povezavami z Riccardijevim sinom zaupano brez razpisa (kar je sicer v določenih primerih mogoče), o čemer naj bi opozorili tudi Nacionalni organ za preprečevanje korupcije. Omenjeno podjetje naj bi bilo soudeleženo tudi pri drugih večjih koncertih, ki so se v zadnjem času zvrstili v FJK in so bili deležni javnih finančnih sredstev iz deželne blagajne. Riccardi je namige o domnevnem konfliktu interesov zavrnil.Opozicijske stranke - Demokratska stranka, Pakt za avtonomijo, Gibanje petih zvezd, Zeleni-Levica in Open sinistra FVG - tokrat opozarjajo, da je način, s katerim deželna vlada namenja več deset milijonov evrov javnih finančnih sredstev za organizacijo velikih dogodkov »napačen, klientelističen in etično nesprejemljiv«.

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