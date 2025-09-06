Na Ptuju bodo prenovili eno najstarejših kinodvoran na svetu

Mestna občina Ptuj se loteva celovite prenove ptujskega kina, enega najstarejših še aktivnih tovrstnih prizorišč na svetu. Kot so sporočili, so bili uspešni na razpisu ministrstva za kulturo, tako da se bodo prenove velike dvorane lotili s pomočjo Slovenije. Vrednost projekta je okoli 250.000 evrov.

Mestni kino Ptuj v središču najstarejšega slovenskega mesta živi več kot stoletje in je še vedno zelo aktiven. Kot so še sporočili iz mestne občine, izvedbo investicije načrtujejo še v letošnjem letu, tako da bo leta 2027 ob 130-letnici prve kino predstave Mestni kino Ptuj že sijal v prenovljeni podobi, ki bo spoštovala njegovo dediščino in mu hkrati zagotovila prihodnost.

Le leto po izumu bratov Lumiere

Ptujski mestni kino je s svojo zgodovino izjemen, saj je bila v njem prva predstava predvajana že 3. marca 1897, le nekaj več kot leto po tem, ko sta brata Lumiere svetu predstavila svoj izum, kinematograf, kar ga uvršča med najstarejše še aktivne kinodvorane na svetu. Zaradi svoje dolgoživosti in kulturne vrednosti je znan kot najstarejše aktivno kino prizorišče v Sloveniji. Deluje kot umetniški kino in kulturni center.