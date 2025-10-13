Na rdečem seznamu ogroženih vrst tudi tjulnji, ptice in evropski divji opraševalci

Zaradi podnebnih sprememb in dejavnosti človeka so vse bolj ogroženi arktični tjulnji in ptice, je ob objavi posodobljenega rdečega seznama ogroženih vrst opozorila Mednarodna zveza za ohranjanje narave (IUCN). V organizaciji izpostavljajo, da se je na robu preživetja znašlo tudi na desetine vrst čebel in metuljev v Evropi.

Najnovejši rdeči seznam ogroženih vrst po zadnjih podatkih vključuje 172.620 vrst, od teh jim 48.646 grozi izumrtje. Pri tem v IUCN še posebej opozarjajo na posledice globalnega segrevanja za tjulnje, ki živijo v hladnih delih sveta. Med tveganji za njihovo ogroženost izpostavljajo morski promet, lov, rudarstvo, pridobivanje nafte in industrijski ribolov. Ob tem so status kapučastega tjulnja spremenili iz ranljivega v ogroženega, med ogrožene vrste sta po novem razvrščena tudi brkati in grenlandski tjulenj.

Ptice pa so po opozorilih organizacije vse bolj ogrožene zaradi izgube habitata in širjenja kmetijstva. V okviru devetletnega raziskovanja je več tisoč strokovnjakov prišlo do zaključka, da se na globalni ravni zmanjšuje populacija 61 odstotkov vrst ptic, medtem ko je bilo leta 2016 takšnih vrst 44 odstotkov.

Po preučitvi stanja na tisoče vrst po vsem svetu so ugotovili, da je 1256 oziroma 11,5 odstotka od skupno 11.185 vrst ptic ocenjenih kot ogroženih.

Po podatkih IUCN je vse bolj ogroženo tudi preživetje evropskih divjih opraševalcev. Na posodobljeni seznam ogroženih vrst so uvrstili skoraj 100 dodatnih vrst divjih čebel v Evropi. Medtem ko je leta 2014 izumrtje grozilo 77 vrstam, je takšnemu stanju po najnovejših podatkih izpostavljenih vsaj 172 od skupno 1928 ocenjenih vrst divjih čebel.

Ocena IUCN je med drugim pokazala tudi na povečanje ogroženih evropskih vrst metuljev v zadnjem desetletju za 76 odstotkov. Več kot 40 odstotkov vrst metuljev, ki so edinstvenega pomena za celino in jih ne najdemo nikjer drugje na svetu, je bilo uvrščenih med ogrožene ali se temu približujejo.