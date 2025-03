Na Reki pomazali panoje razstave, posvečene partizankam

Vandali so v noči na ponedeljek na Reki pomazali panoje s fotografijami partizank, ki so na mestnem Korzu na ogled v sklopu razstave Partizanke. Priredila sta jo Združenje borcev in antifašistov z Reke v sodelovanju s Fotoklubom Rijeka ob 80. obletnici osvoboditve in Mednarodnem dnevu žensk. Odprli so jo v petek, 7. marca. Neznanci so razstavljene fotografije v noči na ponedeljek pomazali s črno barvo.

Reški župan Marko Filipović je ostro obsodil vandalsko dejanje, pri čemer je podčrtal dejstvo, da je razstava Partizanke posvečena vsem ženskam, ki so bile odločilne v boju za enakost, svobodo in socialno pravičnost. »Gre za napad na vrednote, ki jih razstava predstavlja,« je med drugim izjavil. Župan je nato podčrtal pomen reške antifašistične dediščine in spomnil, da je mesto vedno izstopalo po spoštovanju enakosti med državljani.

Dogodek je ostro obsodil tudi predsednik Združenja borcev in antifašistov z Reke Vojko Obersnel. »Strahopetci ostajajo strahopetci,« je med drugim dejal, »saj se samo oni lahko znašajo nad fotografijami žensk, ki so se borile za svobodo. »Na vsako vandalsko dejanje pa bomo odgovorili tako, da bomo te pogumne ženske še bolj počastili,« je zaključil.