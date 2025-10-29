Na Reki slovesno odprli nov kontejnerski terminal

V reškem pristanišču so danes slovesno odprli nov kontejnerski terminal Rijeka Gateway. Operativno je začel delovati že v začetku septembra, ko je sprejel prvo komercialno ladjo. V gradnjo terminala, ki ga bodo v prihodnosti še širili, bodo skupno vložili več kot pol milijarde evrov.
Rijeka Gateway je eden najsodobnejših terminalov v tem delu Evrope, razvijata pa ga družba APM Terminals, ki je del danske skupine Maersk, in mešana hrvaška skupina Enna v lasti enega najbogatejših Hrvatov Pavaa Vujnovca.
Današnjega slovesnega odprtja sta udeležila tudi hrvaški premier Andrej Plenković in danski minister za zunanje zadeve Lars Loekke Rasmussen.
Plenković je v govoru ob odprtju izpostavil pomen dogodka v času, ko Hrvaška predseduje dvema pobudama, ki povezujeta Sredozemlje in celinsko Evropo, in sicer Pobudi treh morij, ki povezuje Jadransko, Črno in Baltsko morje, ter pobudi MED9.
Hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković pa je poudaril, da se Reka z novim terminalom postavlja ob bok največjim pristaniščem severnega Jadrana. Prepričan je tudi, da spada med naložbe, ki spreminjajo podobo celotne regije.
Začetek operativne faze se je zgodil po dveh letih gradnje in opremljanja terminala, ki je največja zasebna naložba v logistiko na Hrvaškem, vredna 380 milijonov evrov. V drugi fazi v naslednjih desetih letih načrtujejo dodatne naložbe v višini 180 milijonov evrov, med njimi tudi podaljšanje obale za dodatnih 280 metrov.
Letna zmogljivost pretovora novega terminala na 400 metrih operativne obale je 650.000 kontejnerskih enot. V drugi fazi, po podaljšanju operativne obale na 680 metrov, bodo letno zmogljivost povečali na 1,055 milijona kontejnerskih enot.