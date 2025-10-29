Na Reki slovesno odprli nov kontejnerski terminal

V reškem pristanišču so danes slovesno odprli nov kontejnerski terminal Rijeka Gateway. Operativno je začel delovati že v začetku septembra, ko je sprejel prvo komercialno ladjo. V gradnjo terminala, ki ga bodo v prihodnosti še širili, bodo skupno vložili več kot pol milijarde evrov.

Rijeka Gateway je eden najsodobnejših terminalov v tem delu Evrope, razvijata pa ga družba APM Terminals, ki je del danske skupine Maersk, in mešana hrvaška skupina Enna v lasti enega najbogatejših Hrvatov Pavaa Vujnovca.

Današnjega slovesnega odprtja sta udeležila tudi hrvaški premier Andrej Plenković in danski minister za zunanje zadeve Lars Loekke Rasmussen.