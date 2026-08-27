Na sejmu Agra ministra podprla kmete v zamejstvu

Na 64. kmetijsko-živilskem sejmu Agra je bil včeraj tudi zamejski dan, na katerem se je sestala koordinacija Agroslomak. Predstavniki zamejskih kmetijskih organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške so se srečali s slovenskim ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko. Na spoznavnem srečanju z novima ministroma, na katerem sta bila tudi državni sekretarki Helena Jaklitsch in Mojca Erjavec, je beseda tekla o delovanju zamejskih kmetijskih organizacij, njihovih izzivih in povezovanju s Slovenijo.

Predsednik Kmečke zveze Franc Fabec je včerajšnje srečanje ocenil kot zelo pozitivno. »Oba ministra sta izkazala zanimanje za nadaljnje sodelovanje in pomoč. Poudarila sta, da je zamejstvo del slovenskega prostora in ga je zato treba spodbujati,« nam je povedal Fabec. Dodal je, da je dogodek v Gornji Radgoni presegel spoznavni namen, saj so predstavniki Agroslomaka sooblikovali okroglo mizo na temo odpornosti kmetov, na kateri je potekala dragocena izmenjava izkušenj in dobrih praks.

»Predstavljena je bila tudi oblika psihosocialne pomoči, ki jo kmetom brezplačno ponujajo tako v Sloveniji kot v Avstriji. Tega v Italiji ni, zato bomo zagotovo tudi mi priredili srečanje na to temo, da ugotovimo, ali obstaja potreba po tovrstni storitvi,« nam je obrazložil Fabec.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije zadnja štiri leta ponuja podporni program, katerega cilj je krepitev skrbi za duševno zdravje kmetov, obvladovanje osebnih stisk in težav v odnosih ter reševanje konfliktov ter stisk ob prenosu kmetije na mladega kmeta. Gre za področja, ki pogosto ključno vplivajo na kakovost dela na kmetijah. Franc Fabec je bil še posebej zadovoljen, da je bil Agroslomak včeraj ponovno v središču pozornosti, potem ko je bil zadnje čase manj v ospredju. Predstavniki Kmečke zveze se bodo sicer kmalu ponovno srečali z ministrico Lep Šimenko, ki bo v začetku oktobra obiskala Videmsko pokrajino.