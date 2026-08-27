V Sovodnjah stekla prenova zaključnega dela Štradalte

V Sovodnjah je stekla obnova zaključnega dela Štradalte, ki povezuje vaško središče z državno cesto št. 55 pri nekdanjem mejnem prehodu v Mirnu. Prenovitvenih del je deležen odsek med sovodenjskim pokopališčem in križiščem s Prvomajsko ulico. Načrt predvideva prenovo pločnikov, dosedanje so že odkopali, in tlakovanje cestišča z novim asfaltom. Na novo bodo asfaltirali tudi parkirišče pri nekdanjem vrtcu.

Sovodenjska podžupanja Alenka Florenin pojasnjuje, da bo poleg zaključnega dela Štradalte deležen nove plasti asfalta tudi odsek pri križišču za Peč. Skupno imajo za Štradalto na voljo 150.000 evrov, gre sicer za državna sredstva, ki so jih pridobili z razpisom.

V okviru projekta BEroots se po drugi strani zaključujejo tudi dela v Rupi, kjer bo za nov asfalt poskrbljeno na križišču pod cerkvijo ob novem podpornem zidu, ki ga po novem krasi verz iz pesmi sovodenjskega pesnika Franja Rojca.

Dela do konca oktobra

V preteklih tednih je v Sovodnjah doživela zastoj gradnja novega krožišča v Prvomajski ulici pri pošti. V načrt morajo vnesti spremembo, ki zadeva zaščitne ograje. Med izvajanjem del se je izkazalo, da je treba izbrati drugačno tehnično rešitev glede na prvotno zamisel, kar je zahtevalo spremembo načrta.

Zadeva se bo po predvidevanjih sovodenjske podžupanje rešila v roku desetih dni, nakar bodo gradbeni stroji ponovno zabrneli. Osrednji del krožišča je že zastavljen, tudi na zunanji strani ne manjka veliko. Če ne bo zapletov, bi se gradnja krožišča lahko zaključila do konca oktobra. Zraven krožišča je v teku tudi obnova pošte, za kar je pristojno podjetje Poste Italiane.