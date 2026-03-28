V šolskem letu 2026–2027 se bo v FJK pouk začel 14. septembra

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine je na svoji petkovi seji v Palmanovi odobrila tudi koledar za šolsko leto 2026-2027. Pouk se bo za otroške vrtce ter šole vseh stopenj, tako javne kot zasebne, začel 14. septembra letos, medtem ko se bo v osnovnih, prvostopenjskih (nižjih) in drugostopenjskih (višjih) srednjih šolah zaključil 9., v otroških vrtcih pa 26. junija 2027. Do določitve novega šolskega koledarja je prišlo zgodaj, kar po besedah deželne odbornice za izobraževanje Alessie Rosolen omogoča šolam pravočasno načrtovanje, družinam in drugim subjektom, ki so soudeleženi pri povezanih storitvah, npr. na področju prevozov, pa nudi koristne referenčne točke. Vrtci bodo tako imeli 221 dni pouka, šole pa 206, kar je več od minimalnega števila dni, ki ga predvideva veljavna zakonodaja. To zato, da se zagotovi zadostno število dni pouka v slučaju izrednih oziroma nepredvidenih dogodkov, zaradi katerih bi pouk odpadel, je dejala odbornica Rosolen.

Vsekakor pouka ne bo ob nedeljah ter ob sledečih praznikih: 4. oktobra (sv. Frančišek Asiški), 1. novembra (vsi sveti), 8. decembra (brezmadežno spočetje), 25. decembra (božič), 26. decembra (sv. Štefan), 1. januarja 2027 (novo leto), 6. januarja 2027 (sv. Trije kralji), 29. marca 2027 (velikonočni ponedeljek), 25. aprila 2027 (praznik osvoboditve), 1. maja 2027 (praznik dela), 2. junija 2027 (praznik republike). Prav tako bodo pouka prosti dnevi 7. decembra 2026, dalje božični prazniki (23. in 24. decembra 2026, od 28. do 31. decembra 2026, 2. januarja 2027 ter 4. in 5. januarja 2027), pust in pepelnična sreda (od 8. do 10. februarja 2027) in velikonočni prazniki (od 25. do 27. marca in 30. marca 2027).