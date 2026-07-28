Iztekajo se trije razpisi Občine Trst

V prihodnjih dneh se iztekajo trije javni razpisi, ki jih je v začetku julija objavila Občina Trst. Vsi trije si prizadevajo, da bi izsledili tri vodstvene uradnike oz. predstojnike občinske službe.

Na podlagi izobrazbe in predvidenih izpitov išče Občina Trst osebo, ki bi zapolnila eno delovno mesto vodje Službe za digitalno preobrazbo Občine Trst. Vloge bodo sprejemali samo do petka (31. julija) ob 23.59. Občina išče tudi osebo za vodenje Službe za institucionalno obveščanje in odprto upravljanje - tudi za ta razpis se rok izteka 31. julija, ter eno osebo za vodenje občinske socialne službe - rok se za ta razpis izteka v ponedeljek, 3. avgusta ob 23.59. Vsa tri mesta ponuja Občina Trst s polnim delovnikom in za nedoločen čas.

Podrobnejše informacije o pogojih za udeležbo ter o načinu izpolnjevanja in oddaje vloge so zabeležene v posameznih razpisih. Vsi trije so objavljeni na spletnem portalu za zaposlovanje osebja inPA ter na uradni spletni strani Občine Trst (pod geslom transparentna uprava, razpisi za natečaje). Vlogo za sodelovanje pri razpisu morajo kandidati oddati izključno v elektronski obliki prek Enotnega portala za zaposlovanje (inPA).