De Vincenzi po bronu v dvojnem četvercu četrta v mešanem dvojcu

Openska veslačica Noemi De Vincenzi je po sobotni bronasti kolajni v ženskem dvojnem četvercu na svetovnem prvenstvu U23 v nemškem Duisburgu v nedeljo nastopila še v finalu v mešanem dvojcu. Skupaj z reprezentančnim kolegom Sebastianom Renzijem je osvojila četrto mesto, čeprav sta »azzurra« po tihem mogoče upala v kolajno. V sobotnih kvalifikacijah sta namreč dosegla drugi najboljši čas, v finalni regati pa nista bila kos prvim trem uvrščenim parom.

Zlato kolajno je osvojila Grčija (Kontou, Giannoulis), srebrno Romunija (Chitic, Olariu), bronasto pa Nemčija (Sens, Luster). V tesnem dvoboju za svetovni naslov sta grška veslača le za 49 stotink sekunde ugnala Romunca, medtem ko sta De Vincenzi in Renzi za tretjeuvrščeno nemško posadko zaostala štiri sekunde.

Noemi De Vincenzi, ki je članica tržaškega kluba Canottieri Nettuno, študira in trenira pa na ameriški univerzi v Oklahomi, je vsekakor bronasta kolajna v dvojnem četvercu izjemen uspeh.