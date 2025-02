Na skalnem skoku reševali turnega deskarja

Gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so danes popoldne posredovali na območju koče Gilberti Na Žlebeh, kjer se je 35-letni turni deskar znašel v težavah. Na nadmorski višini 1600 metrov je prideskal do skalnega skoka, od koder zaradi nezadostne snežne odeje ni mogel več naprej. Pod njim je namreč bila 10-metrska globina. Ker ni imel primerne opreme, da bi se lahko varno povzpel po strmini nazaj, je obstal na kraju in poklical na pomoč na interventno telefonsko številko 112.

Priletel je reševalni helikopter, s katerega se je do turnega deskarja spustil reševalec. Varno ga je privezal, nato so ga z vitlom s 40-metrskim dvigom potegnili na helikopter. Rešili so tudi njegovo desko. Helikopter ga je nato pripeljal v dolino. Reševalna akcija se je zaključila ob 17. uri.