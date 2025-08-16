Na Škofijah štirje mladostniki ob kurjenju na prostem povzročili požar

Na predvečer velikega šmarna so ob 18.45 koprski policisti prejeli obvestilo o požaru med Dekani in Škofijami. Na kraj so takoj odšli tudi gasilci. Na kraju so bili štirje mladostniki, stari 16, 17, 17 in 18 let. Na parceli, kjer je zagorelo, so kurili na prostem. Ogenj so pogasili, vendar se je ponovno vnel, česar sami niso več uspeli pogasiti. Dve poškodovani osebi so reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico, po prvih podatkih gre za lažje poškodbe. Policisti so opravili ogled kraja, obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.

Gorelo je na območju, velikem približno 4000 kvadratnih metrov. Po prvi oceni koprske policijske uprave so mladostniki povzročili za 10.000 evrov škode - pogorelo je podrastje, delno hrastov gozd, čebelji panj, nekaj oljk, rastlinjak in baraka. Gasilci so z gašenjem zaključili danes, okoli 10. ure.