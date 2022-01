Na Slavniku z defibrilatorjem rešili življenje pohodniku

Regijski center za obveščanje iz Kopra je na novoletni dan ob 9.43 obvestil operativno komunikacijski center policijske uprave, da je na poti na Slavnik pohodnika obšla slabost. Na pomoč je poklical kakih 100 metrov od vasi Podgorje, kazal pa je vse znake srčnega infarkta. Na kraj so napotili reševalce, OKC pa mešano patruljo policista in dveh pripadnikov slovenske vojske. Na mestu so ugotovili, da je oseba neodzivna. Policist je stekel v vas Podgorje po defibrilator, s katerim so nato skupaj s pripadnikoma slovenske vojske uspešno oživeli 52-letnega moškega. Prispeli so tudi gasilci, ki so moškega na nosilu prenesli do reševalnega vozila, kjer so ga prevzeli zdravnica in reševalci.