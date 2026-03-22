Nedelja, 22 marec 2026
Volitve v Sloveniji

Na slovenskem Generalnem konzulatu v Trstu naval volivcev

Okrog 11. ure zjutraj zmanjkalo glasovnic za volilni okraj Sežana, prihajajo pa nove

Albert Voncina |
Trst |
22. mar. 2026 | 11:41
    Na slovenskem Generalnem konzulatu v Trstu naval volivcev
    Na volišču na Generalnem konzulatu v Trstu (FOTODAMJ@N)
Na Generalnem konzulatu RS v Trstu (v Ul. Teatro Romano 24) so danes zjutraj beležili tako visoko število volivcev za državnozborske volitve, da je okrog 11. ure zjutraj zmanjkalo glasovnic za volilni okraj Sežana. Na Generalnem konzulatu so se takoj aktivirali, tako da naj bi nove glasovnice bile na voljo okrog 13. ure.

Na Generalnem konzulatu v Trstu lahko glasujejo slovenski državljani, ki so vpisani v posebni volilni imenik in lahko torej glasujejo na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS. S sabo morajo imeti osebno izkaznico ali potni list.

