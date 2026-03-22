Turisti na Opčinah ne iščejo samo tramvaja

Opčine so v zadnjih mesecih pridobile novo okrepčevalnico z lokalno ponudbo in ob tej Borarium (podružnico tržaškega Muzeja burje), hotel Obelisco so medtem obdali gradbeni odri, s poletjem pa naj bi po vasi prvič vodila zgodovinsko-kulturna pot. Ponudba za vaščane pa tudi za zunanje obiskovalce narašča, openski gostinci sicer menijo, da smo še daleč od tega, da bi bila popolna. Na prvem mestu pa seveda pogrešajo openski tramvaj, ki zaradi okvare od oktobra lani spet miruje.

Informacije iščejo po lokalih

»Turisti prihajajo, poleti lani jih je bilo neprimerljivo več kot v prejšnjih letih. V glavnem gre za Avstrijce in Nemce, sprehajajo se tu v okolici, potem pa ne vedo, kaj bi,« je včeraj za Primorski dnevnik povedal Saša Ferfoglia iz openskega bara Tabor. »Mi jim seveda svetujemo ogled Kraške hiše v Repnu, jame pri Briščikih in drugih znamenitosti v okolici, sicer je res, da bi jim bilo treba še kaj ponuditi,« meni sogovornik.

Tudi v bližnji openski kavarni Vatta so nam potrdili, da jih zunanji obiskovalci sprašujejo po informacijah, zanimivostih in dejavnostih v širši okolici. Še najbolj pa jih zanima tramvaj. V openske lokale tudi pokličejo iz drugih krajev, da bi poizvedovali, ali vozi ali ne, je povedal Ferfoglia. V baru Alla Tramvia ob openski tramvajski postaji so poudarili, da jih je včeraj dopoldne že deseterica ljudi vprašala, kdaj bo tramvaj spet vozil. Informacije o tej prevozni storitvi in obenem turistični atrakciji so namreč povsem pomanjkljive, menijo openski gostinci.

Tramvaj je nedvomno openska glavna zanimivost, problem pa ni samo mirovanje priljubljenega prevoznega sredstva, meni Giulia Giannini, ki v vasi vodi trgovino z lokalnimi pridelki in drugimi jestvinami Fattorie del Latte. »Lahko bi organizirali namenske avtobusne prevoze, s katerimi bi se obiskovalci pripeljali ne samo na Opčine, temveč tudi v druge kraške vasi. Celotno kraško območje bi lahko boljše povezali, da bi bilo turistu lažje,« meni trgovka.

Oktobra - ravno, ko je tramvaj ustavila nova okvara - je na Opčinah svoja vrata odprla okrepčevalnica Zinzendorf, v kateri ima glavni delež vaška Društvena prodajalna. Tu ponujajo tipične krajevne jedi in pridelke lokalnih proizvajalcev z obeh strani meje. Doslej so zabeležili dober in konstanten obisk, je povedal vodja strežbe Kevin Bellafontana. Začenjajo pa beležiti tudi obiske turistov, ki se iz Trsta pripeljejo še na Opčine. Obiščejo jih Angleži, Nemci in Avstrijci, ki se v glavnem udeležijo degustacij tipičnih jedi. Prihajajo pa tudi iz drugih italijanskih dežel, je še poudaril sogovornik.