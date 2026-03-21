Sredi prihodnjega tedna se, kot kaže, prehodno vrača zima

Danes in jutri bo na vreme pri nas vplival nekoliko bolj vlažen zrak, ki se vrača od severovzhoda. Prevladovala bo oblačnost, ponekod bodo nastajale manjše padavine. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija ali ponekod rahlo višje. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja. Jutri popoldne bo predvidoma že nekaj več jasnine.

Od ponedeljka do vključno srede se bo okrepil anticiklon, ki nam bo zagotovil prehodno obdobje s stanovitnim in povečini sončnim vremenom. Čez dan bo nekoliko topleje. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja.

V noči na četrtek se bo od severozahoda proti Sredozemlju spuščala višinska dolina s hladnim severnim zrakom, ki bo, kot kaže, prešla tudi naše območje. Ob prehodu solidne hladne vremenske fronte, ki bo naše kraje predvidoma dosegla v noči na četrtek, se bo vreme poslabšalo. Pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte, zapihala bo burja in se bo ohladilo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okrog 500 metrov, proti koncu padavin lahko še nekoliko nižje. Marsikje se bodo ponovno prikazale snežinke.

V četrtek zjutraj bodo najnižje temperature tudi na Kraški planoti in na Goriškem le rahlo nad ničlo. Najvišje dnevne pa ne bodo presegale 10 stopinj Celzija. Padavine bodo oslabele in povečini ponehale, vreme se bo delno izboljšalo.

Petkovo jutro bo, kot kaže, v primerjavi z donedavnim dogajanjem kar mrzlo. Temperature se bodo lahko tudi na Kraški planoti in na Goriškem spustile do okrog ledišča ali rahlo pod ledišče. Čez dan bo precej sonca in nekoliko topleje.