Na slovenski meji 37 tujih policistov

Slovenskim policistom pri varovanju schengenske meje s Hrvaško in v boju proti nezakonitim prehodom meje trenutno pomaga 37 policistov, največ - 24 - iz Romunije, deset jih je s Poljske, trije pa iz Madžarske. Tuji policisti slovenskim pri varovanju meje sicer pomagajo od maja. Kot prvi so maja v Slovenijo prišli policisti iz Litve, Estonije in Poljske. Skupaj jih je bilo 21.

Litva in Estonija sta po dveh mesecih sodelovanje zaključili in policisti so se v začetku julija vrnili.

Junija so v Slovenijo za dva meseca prišli policisti iz Latvije, ki so potem v začetku avgusta prav tako končali sodelovanje in se vrnili v domovino.

Poljaki so se medtem s sporazumom zavezali, da bodo v skupni operaciji sodelovali šest mesecev, in sicer do konca oktobra.

Madžari so se varovanju slovensko-hrvaške meje pridružili konec julija in bodo prisotni v Sloveniji do začetka decembra.

V začetku avgusta je v Slovenijo prispel še romunski kontingent, ki naj bi bil na misiji mesec dni, torej do začetka septembra. Pogovori o podaljšanju sodelovanja sicer potekajo, so še pojasnili na policiji.

Pogovori trenutno potekajo še s Češko in Francijo, prihod njihovih policistov pa se načrtuje konec avgusta oziroma v začetku septembra, so še sporočili.

Slovenska vlada je sicer za pomoč tuje policiste zaprosila "zaradi pričakovanih povečanih nezakonitih migracij", v skladu s tem pa je sklenila tudi sporazume s sodelujočimi državami o uvedbi skupnih patrulj in drugih skupnih oblik ukrepanja za obvladovanje nezakonitih migracij. V četrtek je vlada tudi formalno potrdila dogovore med notranjim ministrstvom, policijo ter Poljsko, Madžarsko, Romunijo, Litvo, Latvijo in Estonijo.

Skupno delovanje sicer vodi slovenska policija, tuji policisti pa ravnajo v skladu z njenimi navodili.