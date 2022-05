Na slovenskih šolah v prihodnje tri mesta manj za neučno osebje

184: toliko mest je bilo dodeljenih za neučno osebje na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji za šolsko leto 2022/2023, kar pomeni tri mesta manj v primerjavi s tekočim šolskim letom 2021/2022. S tem so se predstavniki Sindikata slovenske šole seznanili preteklega 4. maja na spletnem sestanku z generalno direktorico Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino in vršilcem dolžnosti predstojnika Urada za slovenske šole Petrom Černicem ter ostalimi sindikalnimi organizacijami.

Predmet srečanja je bila ravno porazdelitev kadrovskega seznama neučnega – tehničnega, administrativnega in pomožnega – osebja za šolsko leto 2022/2023 na slovenskih šolah na Tržaškem in Goriškem in na dvojezični šoli v Špetru v skladu s šestim členom vsedržavne kolektivne delovne pogodbe šolskega osebja (CCNL) iz leta 2018. Kot že rečeno, bo mest za neučno osebje na slovenskih šolah v prihodnjem šolskem letu 184, kar pomeni tri manj kot letos: gre, kot piše v sporočilu SSŠ, za eno mesto administrativnega pomočnika ter dve mesti šolskega pomočnika.

SSŠ je na seji izrazil vso svojo zaskrbljenost zaradi nastale situacije. Potreben je zato celovit in predvsem koordiniran pristop do te problematike, ki bi lahko v prihodnje pripeljala do nepredvidljivih in potencialno nepopravljivih posledic ne samo za uslužbence, ampak tudi za vse slovensko šolstvo v Italiji nasploh, so prepričani pri sindikatu, kjer bodo napeli vse sile, da se število mest za neučno osebje v prihodnjem šolskem letu zviša, piše v sporočilu za javnost.