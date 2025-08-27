Sreda, 27 avgust 2025
Iskanje
Zimski čas

Na smučiščih v Italiji bodo čelade obvezne za vse

Smučarji, deskarji in sankači vseh starosti bodo od novembra letos morali nositi zaščitno čelado

Spletno uredništvo |
Italija |
27. avg. 2025 | 6:41
    Na smučiščih v Italiji bodo čelade obvezne za vse
    Smučarska čelada (ANSA)
Dark Theme

Da bi povečali varnost, bo v Italiji od novembra za smučarje in deskarje na snegu vseh starosti obvezno nošenje smučarskih čelad. Za kršitelje so predvidene globe, v primeru ponovnega prekrška pa odvzem smučarske vozovnice od enega do treh dni. Italija je s tem postala prva evropska država, v kateri bodo na smučiščih obvezne smučarske čelade za smučarje, deskarje na snegu in sankače vseh starosti.

Novost je uvedel amandma, ki so ga konec julija sprejeli k odloku v zvezi z varnostjo pri športnih dejavnostih. Doslej so bile na italijanskih smučiščih čelade sicer obvezne le za mlajše od 18 let, podobno pa velja v številnih drugih evropskih državah. V Avstriji in Sloveniji je na primer njihova uporaba obvezna samo za mladoletnike – v Sloveniji denimo do vključno 14. leta –, medtem ko jih v Franciji in Nemčiji samo priporočajo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: