Na smučiščih v Italiji bodo čelade obvezne za vse

Da bi povečali varnost, bo v Italiji od novembra za smučarje in deskarje na snegu vseh starosti obvezno nošenje smučarskih čelad. Za kršitelje so predvidene globe, v primeru ponovnega prekrška pa odvzem smučarske vozovnice od enega do treh dni. Italija je s tem postala prva evropska država, v kateri bodo na smučiščih obvezne smučarske čelade za smučarje, deskarje na snegu in sankače vseh starosti.

Novost je uvedel amandma, ki so ga konec julija sprejeli k odloku v zvezi z varnostjo pri športnih dejavnostih. Doslej so bile na italijanskih smučiščih čelade sicer obvezne le za mlajše od 18 let, podobno pa velja v številnih drugih evropskih državah. V Avstriji in Sloveniji je na primer njihova uporaba obvezna samo za mladoletnike – v Sloveniji denimo do vključno 14. leta –, medtem ko jih v Franciji in Nemčiji samo priporočajo.