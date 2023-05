Na sobotnem finalu pesmi Evrovizije tudi Hrvaška in Srbija

V Liverpoolu je v torek zvečer potekal prvi predizbor glasbenega tekmovanja za pesem Evrovizije. Vstopnice za sobotni finalni večer so si z uspešnim nastopom na predizboru zagotovile Češka, Finska, Hrvaška, Izrael, Moldavija, Norveška, Portugalska, Srbija, Švica in Švedska.

Nastop na Evroviziji že v prvem predizboru se je brez uvrstitve na sobotni finalni večer končal za Azerbajdžan, Irsko, Latvijo, Malto in Nizozemsko.

Slovenski Joker Out bodo kot sedmi po vrsti nastopili na četrtkovem predizboru. Ob njih še predstavniki Avstrije, Avstralije, Cipra, Armenije, Gruzije, Litve, Estonije, Grčije, Belgije, Danske, Romunije, Islandije, Poljske, San Marina in Albanije.

Tematsko poudarjen in barvit torkov prvi polfinalni večer je pokazal, da je Velika Britanija z vso resnostjo sprejela vlogo nadomestnega prizorišča za lansko zmagovalko Ukrajino. Ta kljub zmagi ukrajinskega Kaluš Orkestra s skladbo Stefanija zaradi vojne ni mogla organizirati letošnjega evrovizijskega tekmovanja.

Ena od sovoditeljic predizbora je tako bila ukrajinska pevka Julija Sanino, ki se je na odru pridružila britanski pevki Aleshi Dixon in igralki Hannah Waddingham. Pred vsakih nastopom so se tudi zvrstile televizijske razglednice z motivi iz Ukrajine, Velike Britanije in posamezne države kandidatke.

S protivojnimi in protiruskimi metaforami je s skladbo Mama ŠC uspelo napredovanje tudi hrvaški glasbeni skupini Let 3, prav tako je televizijske gledalce, ki so glasovali, prepričal srbski pevec Luke Black s skladbo Samo mi se spava.

Neposredno je nastop na sobotnem finalnem večeru zagotovljen peterici največjih (Nemčija, Velika Britanija, Italija, Francija in Španija) ter lanski zmagovalki Ukrajini.