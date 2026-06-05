Na spletni strani senata ustava tudi v slovenski različici

Ob letošnjem praznovanju 80. obletnice ustanovitve Republike Italije je na spletni strani italijanskega senata odslej na voljo tudi slovenska različica italijanske ustave. Na to v sporočilu opozarja Svet slovenskih organizacij (SSO), ki je zadevno sporočilo prejel od senatorja Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Meinharda Durnwalderja. Gre za pomemben korak pri uresničvanju jezikovne enakopravnosti in priznavanju vloge slovenske narodne skupnosti v Italiji, opozarjajo pri SSO, kjer spominjajo, da je prav ta krovna organizacija 9. maja 2025 dala pobudo, da bi bil temeljni pravni dokument italijanske države dostopen tudi v slovenskem jeziku, potem ko so opazili, da so bili na spletni strani senata objavljeni prevodi ustave v več tujih jezikih, ne pa tudi v slovenščini.

Pobuda je zato temeljila na prepričanju, da mora biti ustava kot izraz najvišjih demokratičnih vrednot in pravic dostopna tudi pripadnikom slovenske narodne skupnosti v njihovem maternem jeziku, poudarjajo pri SSO, kjer se za pripravo prevoda zahvaljujejo Centralnemu uradu za slovenski jezik pri deželi FJK ter odborniku Pierpaolu Robertiju. SSO se zahvaljuje tudi senatorju Durnwalderju, ki je pobudo podprl že od samega začetka in vseskozi spremljal vse faze postopka, in Manueli Ruisi, direktorici senatne službe za uradne zapise in institucionalno komuniciranje, ki je z veliko pozornostjo spremljala pobudo SSO ter v okviru svojih pristojnosti prispevala k njeni uspešni uresničitvi.

Objava slovenske različice italijanske ustave na spletni strani senata predstavlja za SSO pomembno simbolno in praktično dejanje, saj potrjuje spoštovanje jezikovne raznolikosti, krepi vidnost slovenske narodne skupnosti v Italiji ter omogoča širšo dostopnost ustavnih načel in vrednot v slovenskem jeziku.

SSO pozdravlja dosežek, ki ga razume kot pozitiven znak pozornosti do slovenske narodne skupnosti in kot prispevek h krepitvi demokratičih vrednot, dialoga in medsebojnega spoštovanja, piše v sporočilu. Slovenska različica ustave je dostopna na tej povezavi, na voljo pa je tudi digitalna knjižica na tej povezavi.