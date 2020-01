Na Stadionu 1. maja sodnika prekrižala načrte špekulantom

Želite staviti na tekme najstnikov? V redu, vedite pa, da vam morebiten zaslužek lahko preprečijo sodniki. Delivca pravice sta namreč bila junaka sredinega dvoboja deželnega košarkarskega prvenstva do 20 let med Borom in tržaškim San Vitom na Stadionu 1. maja v Trstu. Ko sta opazila, da na tribuni sedi sodelavec stavnice, ki v živo vnaša na spletno platformo podatke o dogajanju na tekmi, sta »zagrozila«, da prekineta dvoboj, če »osumljenec« ne bo zapustil telovadnice. To se je res zgodilo, saj je slovensko govoreči moški med prvim polčasom na povabilo predsednika Košarkarskega kluba Bor Edija Sosiča zapustil dvorano, košarkarji, med katerimi je bilo nekaj mladoletnikov, pa so lahko dvoboj odigrali do konca, ne da bi kdo v živo stavil nanje. Na koncu je zmagal Bor ZKB s 86:45, junaka večera pa sta bila nedvomno »moža v sivem«.

