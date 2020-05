Na stežaj odprta vrata je Slovenija spet priprla

Slovenska vlada je že preklicala odločitev, da vrata Slovenije odpre vsem državljanom držav članic EU. Informacija, da bo pot iz Italije v Slovenijo prosta od 3. junija, zato ne velja več.

Četrtkov odlok o ukrepih na meji je vlada z novim odlokom spremenila v nedeljo. Po novem velja, da bo odpiranje mej uveljavlja postopoma, »upoštevaje epidemiološko stanje v sosednjih državah« in na osnovi dvostranskih dogovorov. »Vlada Republike Slovenije s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo,« še piše v novem odloku.

Govorec vlade Jelko Kacin je včeraj poudaril, da prevladuje skrb za preprečitev ponovnega vnosa novega koronavirusa v državo. Spiska držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Slovenijo, trenutno še ni.

Na ministrstvu za zdravje pa so včeraj potekali usklajevalni dogovori o epidemiološki sliki sosednjih držav, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek pa se je pogovarjal s kolegoma iz Avstrije in Madžarske. »Pričakujemo, da bo Avstrija meje odpirala relativno kmalu in Slovenija pri tem zagotovo ne bo zadnja,« je o tem, kdaj bi se lahko odprla meja z Avstrijo, dejal Kacin. Meja z Italijo pa včeraj vsaj uradno ni bila predmet dvostranskih pogovorov.