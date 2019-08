Na Tolminskem umrla jadralna padalca

Včeraj sta se pri poletu z jadralnima padaloma na Tolminskem smrtno ponesrečila dva tuja državljana, na Kobariškem Stolu japonski državljan, na Mrzlem vrhu pa Poljak, poročajo Primorske novice.

Včeraj zgodaj popoldne je na pobočju Kobariškega Stola strmoglavil 69-letni japonski padalec. Ko so do njega prišli reševalci z vojaškim helikopterjem, mu niso mogli več pomagati. Strmoglavil je z velike višine.

Popoldne pa so gorski reševalci na območju Mrzlega vrha iskali jadralnega padalca, ki naj bi po pripovedovanju očividca strmoglavil na pobočje, a so zaradi teme reševalno akcijo prekinili in z njo nadaljevali danes zjutraj. Okoli desete ure so prišli do kraja nesreče, kmalu zatem pa so našli še mrtvega padalca, 29-letnega Poljaka.

Sinoči pa je v Kobaridu 55-letna nemška jadralna padalka trčila v zid ter padla na streho Petrolovega bencinskega servisa. Pomagali so ji tolminski gorski reševalci in kobariški gasilci. Pri padcu naj bi si poškodovala hrbet, z vojaškim helikopterjem so jo odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.