V kleti Ca’ di Rajo v kraju Villotta di Chions na Pordenonskem se je danes zjutraj pripetila delovna nesreča. Na 70-letnega tovornjakarja sta padli leseni paleti, ki jih je kolega prevažal z viličarjem. Na kraj so prihiteli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so ga stabilizirali in ga nato prepeljali v bolnišnico v kraj San Vito al Tagliamento. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov in da si je poškodoval roke. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.