Na Trgu sv. Petra furlanske jaslice pod jelko iz Abrucev

Trg sv. Petra v Rimu bo v prazničnem času decembra krasila božična jelka, ki bo letos prispela iz Abrucev. Jaslice pa bodo prispele iz Furlanije - Julijske krajine, iz Sutria, gorske občine v Karniji. Gre za delo tamkajšnjih mizarjev in umetnikov. V celoti so izdelane iz lesa. Ob polkrožnem hlevu, ki meri 4 metre, bo stala dvanajsterica figur. Visoke so približno dva metra, tehtajo pa po 150 kilogramov. Za vsak kip je bilo potrebnih več kot 100 ur dela, katerim je treba dodati še priprave. Kipe so izdelali iz cedrovega lesa, ki so ga pridobili iz stoletnih dreves v furlanski nižini ob koncu življenjskega ciklusa, streha na hlevu pa je iz macesnovega lesa, ki je bolj vodoodporen.

Božična jelka pa bo prispela iz Abrucev, in sicer iz Rosella, manjšega gorskega naselja s 182 prebivalci. Gre za belo jelko, ki je visoka približno 30 metrov.

Prižig luči na Trgu sv. Petra bo v soboto, 3. decembra, ob 17. uri.