Na tržaške mestne avtobuse se vračajo oboroženi varnostniki

Na avtobuse javnega mestnega prevoznika Trieste Trasporti se vračajo oboroženi varnostniki. Od junija in vse do decembra želijo z njihovo prisotnostjo zagotoviti red in varnost, in to predvsem med poletno sezono na nekaterih avtobusih, ki vozijo med Grljanom in Miljami (avtobusi 6, 20 in 36). Projekt so v sodelovanju s tržaško občino izpeljali prvič lani, podpira ga v celoti Dežela Furlanija - Julijska krajina, vreden pa je 145.246 evrov.

V prvi fazi projekta bodo varnostniki prisotni na mestnih avtobusih pet dni tedensko, septembra pa še pogosteje, in sicer ves teden in vsaj osem ur dnevno.