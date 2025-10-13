VREME
Črna kronika

Na Videmskem tragična lovska nesreča

V Fojdi je umrl sedemdesetletni lovec, upokojenec Paolo De Luca

Fojda |
13. okt. 2025 | 8:36
V Fojdi na Videmskem se je včeraj zgodila tragična lovska nesreča. V tamkajšnjem gozdu je umrl sedemdesetletni upokojenec Paolo De Luca, ki se je mudil na lovu s skupino prijateljev. Eden izmed članov skupine naj bi se spotaknil in padel. Pri tem naj bi se mu sprožil strel, ki je zadel 70-letnika. Prebil mu je vrat od ene strani do druge. Moškemu ni bilo več pomoči. Samo območje, kjer so se lovci nahajali, pa je bilo težko dostopno in so zato reševalci uspeli priti na kraj pozneje od predvidenega.

