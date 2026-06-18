Istranka, ki je verjela v sožitje

V starosti 79 let je v Rimu umrla tržaška novinarka in pisateljica Itti Drioli. Svojo novinarsko pot je začela pri Piccolu, nato pa se preselila v Rim, kjer je zablestela kot politična in parlamentarna kronistka pri velikih državnih časopisih.

Njena žal edina knjiga Italiani come voi (Italijani kot vi), ki je izšla pri založbi Solferino, je zgodba njega očeta Luigija Driolija in njene družine, ki se je iz Izole preselila v Trst. Itti Drioli je bila ena od ne ravno številnih istrskih ezulov, ki so se prepoznavali v Italijanski komunistični stranki (KPI) oziroma v levici.

S tega vidika je bila torej sopotnica Fulvia Tomizze, Giorgia Depangherja, Marina Voccija in Guida Miglie. Kot oni ni nikoli pozabila na bolečine Italijanov, ki so zapustili Istro, a kot oni je bila prepričana, da zgodovinske zamere ne vodijo nikamor in da je treba s Slovenci in Hrvati sobivati v sožitju ter medsebojnem razumevanju.