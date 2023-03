Na vlaku napadla policiste

Na mednarodnem vlaku, ki je bil iz Rima namenjen v Avstrijo, so varnostni organi na Trbižu aretirali moška, ki sta napadla obmejna policista iz Trsta. Med kontrolo dokumentov sta ju brcnila in jima grozila s peresom, ki sta ga imela v rokah. Policista sta ob nadaljevanju izgredov poklicala na pomoč kolege in karabinjerje, slednji so prispeli z električnim paralizatorjem. Potnika, državljana Gambije, so aretirali in ju pridržali. Sodišče v Vidmu je po nujnem postopku za oba potrdilo aretacijo, v priporu bosta do sodne obravnave, ki bo v juniju. Grozi jima obsodba zaradi nasilja, groženj in poškodovanja javne osebe, ter zaradi prekinitve javne službe in poškodovanja tuje lastnine.