Na Vojskem že deveti dan iščejo gobarja iz Krmina

Na Vojskem se danes že deveti dan nadaljuje obsežna iskalna akcija za 75-letnim gobarjem iz Krmina, ki je minulo sredo nekje v gozdu padel in se poškodoval. Številne izvedene aktivnosti policistov in več iskalnih akcij doslej niso obrodile zaželenih rezultatov. Pogrešani je nazadnje po telefonu poklical prijatelja in mu povedal, da je nekje v gozdu padel in se poškodoval ter da ne more hoditi. Izgubil je tudi orientacijo. Od tedaj so se za njim izgubile vse sledi.

Policisti so sporočili da so v preteklih dneh izvedli številne aktivnosti, s katerimi so skušali pridobiti čim več koristnih informacij, da bi pogrešanega našli. Pogovarjali so se tudi z enim od prijateljev, ki je bil z njim, od sorodnikov pa so izvedeli, da je pogrešani 75-letnik v preteklih letih zelo pogosto gobaril na območju krajev Log, Ajnšk in Štrangel. To območje so policisti skupaj z vodniki službenih psov podrobneje pregledali, zahtevnejša območja pa so ponovno pregledali tudi policisti gorske policijske enote.