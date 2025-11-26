Na voliščih v Istri ponekod brez italijaske zastave

Na nedeljskem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na nekaterih voliščih v narodnostno mešanih občinah slovenske Istre ni bila razobešena italijanska zastava. Nad odsotnostjo zastave, ki je tudi simbol italijanske manjšine v Sloveniji, se je pritožilo italijansko društvo Vita Nova.

Po oceni osrednje Državne volilne komisije (DVK) italijanska zastava ni obvezna na voliščih v narodno mešanih občinah. Pri tem se komisija sklicuje na 13. člen zakona o zastavah in praporih. Slednji določa, da se v narodnostno mešanih okoljih Slovenije italijanska in madžarska razstava lahko razobesita ob državnih praznikih in dnevih žalovanja, volišča pri tem niso omenjena.

»Na voliščih v izolski občini je bila doslej redno razobešena tudi italijanska zastava. Sedaj pa se to žal ne več dogaja,« je za Radio Capodistria povedala predsednica krožka Vita Nova Kris Dassena.