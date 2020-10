Na voljo 346 tisoč odmerkov cepiv proti gripi

»Zaradi epidemije covid-19 je cepljenje proti sezonski gripi bolj smiselno kot kadarkoli prej.« S temi besedami je danes pristojni za zdravje v deželni vladi Riccardo Riccardi predstavil letošnjo kampanja cepljenja. Oblasti Furlanije - Julijske krajine so doslej naročile 346 tisoč doz cepiva, kar je za 40 odstotkov več kot prejšnje leto (sto tisoč odmerkov več). Z obsežnejšim cepljenjem bi namreč radi preprečili, da bi jim ob ponovnem naraščanju števila obolenj za covidom-19 zaradi prezasedenosti odpovedal zdravstveni sistem.

Letos bo cepljenje proti gripi brezplačno za otroke do šestega leta starosti (to je novost), za starejše od šestdeset let, za zdravstvene delavce in za tiste s pridruženimi boleznimi. Kampanjo za cepljenje je naša regija začela prej kot v preteklosti s ciljem, da zajamejo večji delež prebivalstva kot v običajnih razmerah, ko se cepi okrog polovica prebivalstva.