Na vrsti so ledeni možje

Včasih se je za popestritev zanimivo ozreti tudi na ljudske vremenske pregovore, čeprav jim seveda ne gre preveč zaupati, je zapisal Arso na družbenih omrežjih.

V dneh med 12. in 14. majem godujejo t.i. ledeni možje (Pankracij, Servacij in Bonifacij). Nekaj dežja nam bo letos prinesel le prvi od njih, ugotavlja Arso, medtem ko najhladnejše jutro pričakujemo v sredo (na Bonifacija).

Danes popoldne bo pretežno oblačno. Pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v gorskem svetu in najmanj verjetne ob morju. Proti večeru bo zapihala šibka do zmerna burja.

Jutri bo sprva ponekod še oblačno, čez dan pa povečini pretežno jasno. Več oblakov bo v gorskem svetu. Tam bodo v popoldanskih urah nastajale krajevne plohe in nevihte. Pihala bo šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela.

V sredo bo povečini pretežno jasno, v gorah zmerno oblačno z manjšo možnostjo posameznih krajevnih ploh. Noč na sredo bo hladnejša. V večjem delu Slovenije bodo najnižje jutranje temperature med 4 in 8 stopinj Celzija, je zapisal Arso.

V FJK bodo najnižje nočne temperature okrog 10 stopinj Celzija. Čez dan bo prijetno toplo.

V četrtek dopoldne bo pretežno jasno, v popoldanskih urah pa bo oblačnost naraščala. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. S tem bo po ljudskem izročilu »zagotovila« lepo poletno vreme, je zapisal Arso. Če namreč Zofka zemlje ne poškropi, poletni vreme prida ni.

Lahko bi torej zaključili, da letos ljudsko izročilo napoveduje podobno poletno vreme, kot pred tednom dni objavljene sezonske napovedi. Poletni vročini se bo tako težko izogniti, zaključuje Arso.