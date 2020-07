Nad Belopeškimi jezeri pohodnika obšla huda slabost

Nad Belopeškimi jezeri je včeraj nemškega pohodnika obšla huda slabost. Alarm je sprožil ob 12.40 iz koče Zacchi drugi nemški pohodnik, ki je moškega brez zavesti zagledal na stezi. Ker je bil reševalni helikopter že na drugem prizorišču, so reševalci nezavestnega moškega dosegli peš. S terenskim vozilom so prispeli do nadmorske višine 1100 metrov, ostalih 500 metrov nadmorske višine pa so prehodili. Moškemu, ki je utrpel tudi poškodbe obraza, so na kraju nudili prvo pomoč, nakar je vendarle priletel helikopter, s katerim so ga prepeljali v bolnišnico.