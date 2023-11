Nad severnim Jadranom ponoči novo ciklonsko središče

Vremenska fronta je danes dopoldne zapustila naše kraje in se je vreme za njo delno izboljšalo. Padavine so povečini oslabele in ponehale, toda še vedno marsikje vztrajata gosta oblačnost in vlaga. Zračni tlak se je prehodno nekoliko zvišal, že v popoldanskih urah pa se je začel ponovno spuščati, saj bo sredi noči severni Jadran doseglo središče novega ciklona. Zvečer in ponoči se bodo spet pojavljale padavine, vmes bodo tudi nevihte. V gorah bo snežilo. Arso je od polnoči do 7. ure zjutraj objavil rumeno opozorilo zaradi možnosti krajevnih močnejših nalivov, piša vetra in udarov strel. Opozarja tudi, da bo jutri med 6. in 10. uro lahko poplavljalo morje.

Jutri zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, možne pa bodo še posamezne krajevne plohe. Dotekal bo hladnejši zrak. Noč na nedeljo bo povečini jasna, nedeljsko jutro bo mrzlo.