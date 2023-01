»Nadiške doline so središče Evrope«

Nadiške doline oz. Benečija so središče Evrope, kar med drugim dokazujejo tudi zaščitni zakon, špetrska dvojezična šola ter časopisa Novi Matajur in Dom. Tako je senatorka Tatjana Rojc označila Benečijo v svojem nagovoru na današnjem 59. Dnevu emigranta, ki je potekal v gledališču Ristori v Čedadu v organizaciji krovnih organizacij SKGZ in SSO iz videmske pokrajine. Po enem letu premora je prireditev spet potekala v živo, udeležilo pa se je je veliko predstavnikov institucij, organizacij Slovencev v Italiji ter predstavnikov oblasti iz Italije in Slovenije. Program je predstavljal preplet glasbenih nastopov in nagovorov gostov. Navzoče je v imenu slovenskih organizacij iz videmske pokrajine nagovoril član vodstva SSO Igor Jelen, ki je opozoril predvsem na demografsko upadanje slovenske narodne skupnosti v videmski pokrajini ter njeno družbeno razdrobljenost, zato je tudi važno, da potekajo prireditve, kot je Dan emigranta ter koncerti, društvena dejavnost, predavanja, ki so priložnosti druženja.