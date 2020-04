Nadzor še vedno poteka, tudi kazni padajo

Pripadniki varnostnih organov so v ponedeljek v celi Furlaniji - Julijski krajini ustavili in legitimirali 4414 oseb. Med temi je bilo 244 takih, ki so kršili omejitve in so jim zato napisali kazen, saj so se od doma odpravili brez ustreznega razloga. Šest oseb so ovadili zaradi drugih prekrškov. Med 1664 obiskanimi trgovskimi dejavnostmi so ugotovili samo eno kršitev.

Na Tržaškem so v ponedeljek policisti, lokalni policisti, karabinjerji in finančni stražniki legitimirali 1005 ljudi in napisali 70 kazni zaradi kršenja predpisov uredbe predsednika vlade za zajezitev širjenja koronavirusa. Eno osebo je doletela kazenska ovadba, ker je bivališče zapustila kljub temu, da je pozitivna na koronavirus. Obiskali so tudi 316 komercialnih dejavnosti, pri katerih niso ugotovili kršitev.