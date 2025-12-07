Gledališki vrtiljak s prazničnim Krokijem

Gledališki vrtiljak Lučka se bo danes ob 16.30 ponovno zavrtel in v Marijini dom pri Svetem Ivanu pripeljal že tretjo gledališko predstavo sezone za najmlajše gledalce in njihove družine. In to ravno v dneh, ko pridne otroke obdaruje sv. Miklavž. Šušlja se, da bi lahko stari dobri svetnik obiskal tudi dvorano v Ulici Brandesia 27.

Tokrat v goste prihaja Lutkovno gledališče Fru-Fru s predstavo Kroki praznuje. Kot običajno bosta organizatorja - Radijski oder in Slovenska prosveta - poskrbela tudi za animacijo, ki jo bodo vodili člani ŠC Melanie Klein. Kroki praznuje je zgodba o krokodilčku Krokiju in njegovih prijateljih ter o veselju, ko prvič v letu zapade sneg. Zgodba, polna snežnih radosti, se rahločutno dotakne tudi prazničnih decembrskih dni in občutij, ki jih spremljajo. Prazniki pa niso za vse enako čarobni ... Kroki in njegovi prijatelji na koncu spoznajo, da prava sreča pride šele takrat, ko osrečuješ druge.